Минобороны РФ: эффективность работы «Панцирей» в ходе СВО составила 100%
Минобороны России заявило о стопроцентной результативности комплексов «Панцирь» в ходе спецоперации
Москва, 19 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Результативность в 100% демонстрируют расчеты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», действующие в рамках специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве отметили, что ежедневно подразделения, управляющие этими системами, обнаруживают и уничтожают по нескольку целей.
«Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если они входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная», — сказано в комментарии министерства.
В Минобороны добавили, что с помощью «Панцирей» можно обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, вертолеты и самолеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО) и небольшие бытовые беспилотные летательные аппараты.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что российские специалисты разработали для комплексов «Панцирь» мини-ракету, которая повышает эффективность борьбы с малоразмерными целями на рекордно близкой дистанции.