Новосибирск, 19 декабря, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие из Новосибирской области, которое завершило прошлый финансовый год с убытками, не только не отказалось от приобретения дорогостоящего внедорожника, но, похоже, и приобретает его по максимальной цене (более 2,2 млн рублей). На тендер, проводимый МУП «Чистоозерное автотранспортное предприятие», чьим учредителем выступает администрация Чистоозерного района Новосибирской области, поступила лишь одна заявка. Контракт пока не подписан, передаёт ИА REGNUM.

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«Закупка признаётся не состоявшейся. Причина признания закупки не состоявшейся: на участие в закупке подана только одна заявка», — уточняется в протоколе.

Комиссия приняла единогласное решение о заключении договора с единственным участником — ООО «ЛунаАвто».

В ЕГРЮЛ фигурирует всего одна компания с подобным названием. Она прописана в Новосибирске и работает с 2017 года. Владелец и директор — Игорь Кошкин. Компания выступала поставщиком по свыше 50 госконтрактам, в том числе школьных автобусов, легковых автомобилей. Например, в ноябре 2022 года компания стала поставщиком автомобиля за 1,6 млн рублей для нужд муниципального казённого учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Ермолаевского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Тогда также приобретался внедорожник.

Напомним, автомобиль для МУП «Чистоозерное автотранспортное предприятие», по условиям тендера, должен быть выпущен не ранее 2021 года, быть чёрного, синего или серого цвета, а также иметь кожаную отделку сидений. Поставить пятидверный внедорожник Chery Tiggo 4 pro или эквивалент должны до конца 2022 года.