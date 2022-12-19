Магадан, 19 декабря, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин было объявлено в Магаданской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба пожарно-спасательного центра региона.

Alpinist.biz Сход лавины

Повышенная лавиноопасность будет наблюдаться в Омсукчанском городским округе (ГО) в период с 19 по 21 декабря текущего года. В связи с лавиноопасностью существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных снежными завалами, повреждением линий электропередач и связи, травматизмом и гибелью людей.

В Ольском районе, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов прогнозируются ветер до 17-22 м/с, снег, метель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экстренное предупреждение, связанное с повышенной опасностью схода снежных лавин объявлялось на Камчатке.