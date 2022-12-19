Москва, 19 декабря, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Сразу два судебных спора о взыскании штрафных санкций по госконтрактам проиграла госкорпорация «Роскосмос» в арбитраже Москвы: иск на более чем 133 млн рублей к ракетно-космической корпорации «Энергия» и на 30,4 млн рублей — к АО «Научно-производственное предприятие автоматики имени академика Н. А. Семихатова». Вердикты суда ещё могут быть обжалованы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск к одному из старейших конструкторских бюро Екатеринбурга — АО «Научно-производственное предприятие автоматики имени академика Н. А. Семихатова», которое занимается созданием систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и иных отраслей промышленности, был подан в октябре 2022 года. Сумма фигурировала как пени по государственному контракту от 2016 года.

Суд постановил — «в удовлетворении требований госкорпорации «Роскосмос» — отказать».

Претензии к РКК «Энергия» составили более 133 млн рублей и фигурировали как пени по госконтракту от 2019 года.

Суд также полностью отказал в удовлетворении иска.

Напомним, в декабре 2022 года Роскосмос также проиграл корпорации «Энергия» спор на более чем 264 млн рублей, которые также проходили как пени.