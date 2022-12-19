Гавайи, США, 19 декабря, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Как минимум 36 человек пострадали во время попадания самолёта Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines в зону турбулентности по пути из американского штата Аризона в штат Гавайи. Об этом 18 декабря сообщил телеканал CNN.

Цитата из к/ф «Турбулентность». Реж. Роберт Батлер. 1997. США Турбулентность

Зона турбулентности началась за полчаса до посадки самолёта на Гавайях. Всего на борту авиалайнера находились 278 пассажиров и девять членов экипажа. Экипажу удалось благополучно посадить самолёт. По данным Службы неотложной медицинской помощи Гонолулу, 20 пострадавших были госпитализированы в отделение неотложной помощи. 11 пассажиров получили серьёзные травмы, состояние ещё девяти стабильное. Самому младшему пострадавшему недавно исполнилось 14 месяцев.

У пострадавших диагностированы травмы головы, рваные раны, кровоподтёки и потеря сознания. Нескольким пассажирам медицинская помощь была оказана на месте, так как травмы были лёгкие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге самолёт развернули на взлётной полосе из-за дебошира на борту.