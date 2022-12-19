Каир, 19 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Министр нефти заявил об открытии крупного месторождения газа в восточной части Средиземного моря, заявил министр нефти страны Тарик аль-Мулла на пресс-конференции в парламенте республики.

Adam Jones Газовый факел

Оно находится в геологоразведочном блоке Наргис, разрабатываемом американской энергетической корпорацией Chevron совместно с египетской компанией Tharwa Petroleum. По словам главы ведомства, оценка запасов месторождения еще не окончена.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Тарик аль-Мулла объявил, что Египет может нарастить объем экспорта своего природного газа в 2022–2023 финансовом году до $10 млрд.