Анкара, 19 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сплочённость турецких граждан различных национальностей и вероисповеданий примером для всего мира, сообщает 18 декабря официальный сайт главы Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган поздравил турецких евреев с иудейским праздником Ханука.

«Наши еврейские граждане, с которыми мы живем вместе в сильном чувстве единства и общности, сейчас, как и в прошлом, являются неотъемлемой частью нашего общества. В то время как сегодня антисемитизм, исламофобия и ксенофобия угрожают глобальному миру, а также общественному спокойствию во многих странах, единство и солидарность всех наших граждан, без какой-либо дискриминации, с пониманием взаимного уважения и любви, представляет собой исключительный пример для всего мира», — сказал Эрдоган в поздравлении.