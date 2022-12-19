Иркутск, 19 декабря, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Ликвидация пожара была объявлена на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Dave Hogg Пожар

«Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Угрозы для населения — нет», — написал глава Иркутской области.

Кобзев уточнил, что погибших в результате пожара нет, пострадали семь человек, двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии, они доставлены в Брянск вертолётом санавиации. Ещё четыре человека находятся в Усть-Кутской городской больнице, их состояние оценивается врачами как средней тяжести. Один человек получил обморожение ног, он будет лечиться амбулаторно.

К тушению пожара привлекались 155 человек и 37 единиц техники. Кроме того, на место происшествия прибыли четыре бригады медиков.

Напомним, возгорание произошло вечером 18 декабря на установке комплексной подготовки газа на Марковском месторождении. Площадь горения составила 400 кв. метров. Месторождение расположено в 2,5 км от поселка Верхнемарково, где проживают порядка 2 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации факельного горения на нефтегазовом месторождении в Иркутской области.