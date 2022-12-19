Владивосток, 19 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в связи с предстоящими снегопадом и метелью в Приморском крае. Об этом 18 декабря сообщает Примгидромет в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Метель

Уточняется, что начало снегопада ожидается вечером 21 декабря в юго-западной части региона. Осадки в виде снега и мокрого снега постепенно распространятся 22 и 23 декабря на большую территорию в связи со смещением южного циклона вдоль побережья Приморского края На период с 21 по 23 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Количество выпавшего снега за предстоящие ненастные дни может составить от 1-2 до 3-4 месячных норм осадков на востоке края. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега, гололёд, снежные заносы. В континентальной части региона возможна метель при скорости ветра 15-20 м/с, на побережье с порывами до 22-27 м/с.