Вашингтон, 19 декабря, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Потери европейских стран из-за отказа от российского газа достигли около $1 трлн, сообщило 18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на свой анализ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации журналистов, эта сумма образовалась на фоне подскочившей цены на электроэнергию для потребителей в ЕС. В Bloomberg предупредили, что энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, только начинается.

По мнению экспертов агентства, по итогам зимы газ в хранилищах ЕС закончится, а в условиях почти полного отсутствия поставок из России заполнить опустившие резервуары голубым топливом будет затруднительно.

В Bloomberg считают, что такие проблемы будут терзать Евросоюз как минимум до 2026 года, если Катар и США не смогут нарастить добычу углеводородов в достаточном для Европы объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Bloomberg опубликовало мнение аналитиков Goldman Sachs Group, которые полагают, что в начале 2023 года счета за электроэнергию для европейских домохозяйств подскочат на максимуме на €2 трлн.