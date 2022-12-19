Батуми, Грузия, 19 декабря, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в одном из высотных зданий Батуми, удалось локализовать, сообщает 19 ноября грузинский телеканал «Ачара».

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Спасатели утверждают, что они полностью контролируют ситуацию с пожаром. С помощью пожарных лестниц спасателям удалось подняться на верхние этажи здания, и сейчас они обследуют находящиеся там квартиры в поисках людей.

Пожар вспыхнул в ремонтируемом ресторане высотного комплекса VOX, расположенном на 24-м и 25-м этажах комплекса. Все жильцы были сразу же эвакуированы из дома. Тушение пожара осложнял сильный ветер и то, что на улицу в большом количестве падали сверху обломки витража.