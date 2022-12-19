Остин, США, 19 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. В штате Техас в ближайшие дни ожидаются морозы и снегопады, сообщает 18 декабря Fox Weather.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холод

Совет по надёжности электроснабжения Техаса, который управляет большей частью энергосистемы штата, заявил, что внимательно следит за прогнозами погоды и ожидает, что выработка электричества будет достаточной для удовлетворения прогнозируемого спроса потребителей.

Оператор электросети сообщил, что в течение последних полутора лет он в целях повышения надежности энергосистемы тесно сотрудничал с Комиссией по коммунальным предприятиям, и в настоящее время система защищена от погодных условий, а также способна, в случае необходимости, к выработке и приобретению большего количества энергии.

Подобные заявления делаются на фоне воспоминаний о прошлогодней абсолютной неготовности энергетиков к наступившим аномальным морозам. Тогда миллионы людей остались без электричества, более 200 человек погибло, а экономический ущерб составил $24 млрд.