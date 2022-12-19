Сан-Диего, США, 19 декабря, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Безногий боец ММА Зайон Кларк выиграл свой первый профессиональный поединок, сообщает 18 декабря телеканал Fox News.

Kamaz Перчатки бойца MMA

Победа в трёхраундном бою в Сан-Диего против Юджина Мюррея была присуждена Кларку единогласным решением судей. Кларк отпраздновал свою победу, сделав сальто назад.

Кларк родился без ног из-за редкого врожденного заболевания, называемого синдромом каудальной регрессии. Но всю свою жизнь он занимается спортом. Им установлено три мировых рекорда. Он прошёл 20 метров на руках всего за 4,78 секунды, запрыгнул на высоту 84 сантиметра и сделал 248 отжиманий за три минуты.