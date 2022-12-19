Сан-Франциско, США, 19 декабря, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Пользователям социальной сети Twitter задал вопрос о том, нужно ли ему уйти с поста главы одноименной компании, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующий опрос Маск опубликовал 18 декабря в своём микроблоге.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Илон Маск

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?» — такой вопрос опубликовал Илон Маск и пообещал пользователям подчиниться решению большинства проголосовавших.

В опросе можно будет принять участие в течение 12 часов. На настоящий момент в голосовании приняли участие 1,32 млн пользователей, при этом 53% отдали голос за уход Маска с поста главы Twitter.

В предыдущем посте, размещённом Маском в Twitter, бизнесмен пояснил, что теперь все серьёзные изменения в политике социальной сети будут предваряться соответствующими опросами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Twitter Илон Маск заявил о предстоящем «контрольном выстреле», который он намерен совершить в ближайшее время. При этом бизнесмен не уточнил, о чём идёт речь.