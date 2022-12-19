Киев, 19 декабря, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в ночь на 19 декабря в четырех украинских областях — Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской, указывает информация из онлайн-карты воздушных тревог, которую распространило минцифры киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Кроме того, подобная тревога объявлена в ряде территорий Запорожской области, контролируемых ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря вооруженные формирования Киева дважды за 10 минут обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Петровский район Донецка, выпустив 40 ракет.