Москва, 19 декабря, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Курс американского доллара вырастет в 2023 году из-за экономических проблем, которые затронут весь мир, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

ИА REGNUM Доллар

Одним из факторов укрепления валюты США, по мнению эксперта, станет рецессия.

«В результате рецессии сократятся прибыли компаний и глобальные инвесторы, вероятно, побегут из рынка акций и других рискованных активов в защитный доллар, что приведёт к его укреплению», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».

Кроме того, как полагает Васильев, на увеличение курса американской валюты повлияют рекордная инфляция и рост процентных ставок, а также продовольственный и энергетический кризисы.

Аналитик добавил, что в таком процессе нужно дополнительно учитывать противостояние Китая и США, а также геополитическую обстановку на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова допустила, что к концу 2022 года в России может произойти рост курса американского доллара, поскольку жители захотят поехать на отдых за рубеж и им будет необходима валюта.