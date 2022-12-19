Аналитик предупредил об укреплении доллара на фоне инфляции
Аналитик Васильев предупредил о росте курса доллара в 2023 году на фоне рекордной инфляции
Москва, 19 декабря, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Курс американского доллара вырастет в 2023 году из-за экономических проблем, которые затронут весь мир, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Одним из факторов укрепления валюты США, по мнению эксперта, станет рецессия.
«В результате рецессии сократятся прибыли компаний и глобальные инвесторы, вероятно, побегут из рынка акций и других рискованных активов в защитный доллар, что приведёт к его укреплению», — сказал он в комментарии агентству «Прайм».
Кроме того, как полагает Васильев, на увеличение курса американской валюты повлияют рекордная инфляция и рост процентных ставок, а также продовольственный и энергетический кризисы.
Аналитик добавил, что в таком процессе нужно дополнительно учитывать противостояние Китая и США, а также геополитическую обстановку на Ближнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова допустила, что к концу 2022 года в России может произойти рост курса американского доллара, поскольку жители захотят поехать на отдых за рубеж и им будет необходима валюта.