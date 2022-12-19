Колумбус, США, 19 декабря, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея штата Огайо не приняла законопроект о запрете участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях сообщает 19 декабря телеканал Fox News.

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Норму о таком запрете предложила внести депутат Палаты представителей штата от Республиканской партии Джена Пауэлл. В поправке Пауэлл говорится, что никакая школа или спортивная конференция не разрешают лицам мужского пола участвовать в спортивных командах или в спортивных соревнованиях, предназначенных только для участников женского пола.

Положение законопроекта, которое обязывало бы студентов проходить «внутренние и внешние экспертизы» для определения их биологического пола, было исключено из законопроекта ранее в этом месяце. Также было удалено последующее положение, которое требовало от студентов-спортсменов, чей «пол оспаривается», подтверждать свой биологический пол свидетельством о рождении.

Губернатор штата Майк Деуайн ранее выразил мнение, что законодателям Огайо не следует решать проблему трансгендерных учеников, занимающихся спортом.

«Этот вопрос лучше всего решать за пределами правительства через отдельные спортивные лиги и спортивные ассоциации, в том числе через Спортивную ассоциацию средних школ Огайо, которые могут адаптировать политику для удовлетворения потребностей своих спортсменов», — сказал губернатор.

Спортивная ассоциация средних школ Огайо заявила, что нет никаких доказательств того, что биологические мужчины, идентифицирующие себя как трансгендеры, создают проблему, и что в штате мало трансгендерных учащихся-спортсменов. По её данным, таковых было всего 15 человек на весь штат.

Несмотря на провал законопроекта, он может быть снова рассмотрен в той или иной форме на следующей законодательной сессии, когда республиканцы будут иметь более твёрдое большинство в Палате представителей штата. Республиканцы в настоящее время занимают 64 из 99 мест в Палате представителей и получат еще три места в следующем году.

Напомним, что решение вопроса о биологических мужчинах, соревнующихся в женских видах спорта, занимает видное место в повестке дня законодательных собраний «республиканских» штатов по всей стране.