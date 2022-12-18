Батуми, Грузия, 19 декабря, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Возгорание произошло в ресторане, расположенном на верхнем этаже жилого многоэтажного здания в грузинском городе Батуми. Об этом 18 декабря сообщил телеканал Rustavi 2.

Dave Hogg Пожар

Уточняется, что информация о пожаре была получена экстренными службами вечером 18 декабря. Загорелся ресторан, расположенный на 24 м 25 этажах высотного здания жилого комплекса VOX. На момент возникновения пожара ресторан был закрыт, предположительно, в нём шли ремонтные работы.

На месте происшествия работает десять пожарных бригад, тушение пожара осложняет сильный ветер, который способствует распространению огня и угрожает перекинуть пламя на соседние многоэтажные здания.

На место пожара прибыл мэр Батуми Арчил Чиковани, он сообщил, что все проживающие в высотном здании были эвакуированы, информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причина возгорания устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Томске.