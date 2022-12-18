Лондон, 19 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Киевский режим в 2023 году получит от британской стороны несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии Риши Сунака.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

В документе сказано, что Лондон заключил с Киевом соответствующий контракт на сумму £250 млн ($304 млн). Отмечается, что указанное соглашение позволит обеспечить бесперебойные поставки снарядов для артиллерии ВСУ.

С начала 2022 года Британия уже передала киевскому режиму свыше 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря власти Германии объявили о поставке Киеву новой партии ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.