Анкара, 19 декабря, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об испытаниях нового турецкого оружия — ракеты «Тайфун» и беспилотного боевого самолета Bayraktar Kızılelma, передаёт 18 декабря информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган подчеркнул, что турецкие оружейники осуществили переход на качественно новый уровень в создании и применении отечественных технологий.

По словам Эрдогана, дальность полёта ракеты «Тайфун» составляет 560 км, но скоро эта цифра будет доведена до 1000 км. Президент Турции отметил, что первый полет Bayraktar Kızılelma является примером высокого уровня турецких технологий.

По его словам, 80% разработок и внедрений в сфере обороны страны являются турецкими. Таким образом зависимость турецкой оборонный промышленности от иностранных технологий уменьшилась до 20%.

Эрдоган заявил, что турецкие достижения в производстве боевых дронов позволили изготавливать аппараты мирового уровня. Он особо подчеркнул, что беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma является изделием ещё более высокого уровня. По словам Эрдогана, интенсивные работы позволяют запустить Bayraktar Kızılelma в серийное производство уже 2024–2025 годах.

Напомним, что беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma совершил первый испытательный полёт 14 декабря.