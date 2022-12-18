Афины , 19 декабря, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Не менее двоих человек стали жертвами стрельбы, произошедшей 18 декабря в кафе центре Афин, передал греческий телеканал EPT1.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Речь идет о двоих мужчинах. Свидетели утверждают, что слышали по меньшей мере пять выстрелов.

Кроме того, пострадал еще один человек — 35-летняя женщина, которые получила серьезные ранения и была госпитализирована. Вместе с тем врачи заверили, что ее жизни ничего не угрожает.

В полиции рассказали, что одна из жертв была связана с местным преступным сообществом, а второй погибший и пострадавшая являлись случайными посетителями кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в мексиканском муниципалитете Апасео-эль-Альто (штат Гуанахуато) группа бандитов совершила нападение на бар, в результате чего погибли в результате девять человек.