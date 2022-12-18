Вашингтон, 19 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску и владеющая одноименной социальной сетью компания Twitter 18 декабря объявила, что запретит бесплатно продвигать другие социальные сети через свою площадку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Об этом сообщили в пресс-службе организации. При этом в Twitter признали, что многие клиенты этой соцсети активно пользуются другими подобными ресурсами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Илон Маск написал о том, что через год — полтора года ежемесячное количество пользователей Twitter возрастет до 1 млрд.

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