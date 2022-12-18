Сеул, 19 декабря, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Innospace заявила, что отложила на один день запуск своей суборбитальной испытательной ракеты-носителя Hanbit-TLV из-за прогнозируемого дождя, сообщает 18 декабря агентство Рёнхап.

Official SpaceX Photos Старт космической ракеты

Одноступенчатая ракета с гибридным двигателем с тягой 8,4 тонны прибыла 3 декабря из Южной Кореи на бразильский космодром Алкантара.

Hanbit-TLV, первая гражданская ракета-носитель малых спутников в Южной Корее, является испытательным проектом для проверки двигателя первой ступени двухступенчатой коммерческой ракеты для малых спутников Hanbit-Nano, способной нести 50-килограммовую полезную нагрузку.

Innospace подписала в апреле соглашение с Космическим агентством Бразилии о запуске бразильской инерциальной навигационной системы, которая и будет находиться в качестве полезной нагрузки на борту Hanbit-TLV.

Напомним, что космодром Алкантара, находящийся на атлантическом побережье севера Бразилии, является самым близко расположенным к экватору из всех космодромов в мире. Южная Корея имеет собственный космодром Наро.