Симферополь, 19 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно остановлено 19 декабря для провидения ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Ограничение будет действовать с 12:00 до 18:00. Ведомство просит водителей не планировать на этот период выезды из Крыма в Краснодарский край и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по полосе Крымского моста, который был отремонтирован после теракта, произошедшего 8 октября. Российский лидер также осмотрел восстановленный участок дороги.