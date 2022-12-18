Киев, 19 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Заявление об операции по «освобождению» Крыма, которая якобы началась «в головах людей», сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский 18 декабря в интервью французскому телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, в сознании жителей Украины уже началась операция по возвращению Крыма под контроль Киева. Как указал Зеленский, украинцы якобы «полны решимости» бороться.

Также Зеленский указал, что когда операция по возвращению Крыма начнётся в реальности, об этом обязательно услышат все. Политик добавил, что борьба будет тяжёлой и он понимает, что «никто не отпустит» Крым легко, но заверил, что у жителей Украины есть на это воля и решимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал Зеленского «политическим камикадзе», которому не нужен мир на Украине.

В свою очередь, в Великобритании отметили, что стремление Зеленского захватить Крым считают опасным на Западе и никоим образом не поддерживают подобные действия и стремления.