Пхеньян, 19 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. КНДР провела испытание нового разведывательного спутника, сообщает 19 декабря Центральное телеграфное агенство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

По официальной информации из Пхеньяна Государственное управление по освоению космического пространства КНДР провело важный завершающий этап испытаний разведывательного спутника на космодроме Сохэ.

Представитель Управления заявил, что основной целью этого «важного испытания» является оценка возможностей систем спутниковой съёмки и передачи данных, а также наземных систем управления.

В ходе испытаний спутниковое тестовое изделие, оснащенное полноцветной камерой для испытаний с разрешением 20 метров, двумя мультиспектральными камерами, передатчиком изображения, приёмопередатчиками каждого диапазона, устройством управления и аккумуляторной батареей, было установлено на носителе, запущенном на высоту 500 км, а затем выведены в космическую среду с целью оценки вычислительной способности и уровня безопасности устройств передачи данных при подтверждении надежности наземного управления, в том числе команд управления стрельбой и команд управления ориентацией различной съёмочной техники в оптимальных имитационных условиях.

В ходе испытаний были подтверждены важные технические показатели, такие как технология работы камеры, возможности обработки и передачи данных устройств связи, а также точность отслеживания и управления наземной системой управления в условиях космической среды.

Государственное управление по освоению космического пространства объявило, что завершит подготовку первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года.

Результаты важных испытаний были немедленно доложены в Центральную военную комиссию Трудовой партии Кореи.

Напомним, что 18 декабря КНДР осуществила пуск двух ракет, которые южнокорейские военные посчитали ракетами средней дальности.