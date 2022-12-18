Краснояружский район, Белгородская область, 19 декабря, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Киевские вооруженные формирования обстреляли поселок Красная Яруга в Краснояружском районе Белгородской области 18 декабря, написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Kevin Zamani Треснувшее стекло

По его словам, в результате инцидента пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — сообщил губернатор.

Гладков также написал, что в трех многоквартирных домах было повреждено остекление. Кроме того, повреждению подверглась линия электропередачи и произошло возгорание хозяйственных построек, которые находятся рядом с одним из жилых зданий. Пожар удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря со стороны ВСУ был обстрелян город Белгород, в результате чего повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля.

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