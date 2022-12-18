Киев, 19 декабря, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Городские власти Киева утверждают, что им удалось восстановить теплоснабжение столицы, сообщает 18 декабря сайт киевской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

Утверждается, что все теплоисточники и тепловые сети коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» работают в штатном режиме, и поэтому система отопления города полностью «стабилизирована». «Киевтеплоэнерго» обратилось ко всем управляющим компаниям, осуществляющим обслуживание жилых домов, с призывом проверить работу всего оборудования.

Напомним, что 16 декабря после российской ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру из-за перебоев с электроснабжением Киев остался почти без централизованного отопления и горячего водоснабжения.