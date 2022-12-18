Ершовский район, Саратовская область, 19 декабря, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трое детей, поступили с отравлением угарным газом в больницу в Саратовской области, 18 декабря написал в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Parentingupstream В больничной палате

Инцидент произошел в поселке Тулайково Ершовского района. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Речь идет о двух женщинах 40 и 68 лет, двух девочках 7 и 16 лет, а также о мальчике 9 лет. Пациенты помещены под наблюдение на кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Минусинском районе Красноярского края пять детей оказались в больнице после отравления угарным газом, который образовался из-за неисправности печного оборудования.

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