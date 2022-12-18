Краснодар, 19 декабря, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Открытое горение, которое происходило в трехэтажном административном здании в Краснодаре, ликвидировано, 18 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«23.22 — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар, охвативший 400 квадратных метров в административном здании на улице Индустриальная в Краснодаре, локализован.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря Марковском нефтегазовом месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области пожарные ликвидировали факельное горение на площадке буферных установок.