В Краснодаре ликвидировали открытое горение в административном здании
В МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения в трехэтажном административном здании в Краснодаре
Краснодар, 19 декабря, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Открытое горение, которое происходило в трехэтажном административном здании в Краснодаре, ликвидировано, 18 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
«23.22 — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар, охвативший 400 квадратных метров в административном здании на улице Индустриальная в Краснодаре, локализован.
Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря Марковском нефтегазовом месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области пожарные ликвидировали факельное горение на площадке буферных установок.