Хорватия, 19 декабря, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Передача киевскому режиму американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot может закончиться тем, что эти системы попадут в руки российских специалистов, которые изучат указанное вооружение. Об этом написал в своей статье для хорватской газеты Advance обозреватель Антун Роша.

Ministerie van Defensie ЗРК Patriot

Журналист отмечает, что такой исход неприемлем для США. Автор публикации также предупредил, что при попадании Patriot на украинскую территорию эти системы станут целью для уничтожения Россией.

Роша утверждает, что указанные ЗРК вряд ли смогут защитить такой крупный город, как Киев из-за особенностей этого вооружения, и будущие поставки больше призваны показать поддержку со стороны США, а не существенно усилить киевский режим, чтобы повлиять на ход специальной военной операции.

Обозреватель также добавил, что Patriot раскрыли свои слабые стороны в ходе их применения Саудовской Аравией в борьбе против йеменских хуситов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Вашингтона по получению киевским режимом систем Patriot продвигаются к положительному решению.