Киев, 19 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В Киеве рассчитывают на увеличение в ближайшие дни выработки электроэнергии в стране. Об этом 18 декабря заявил, выступая по украинскому телевидению, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лампочка

По его словам, 18 и 19 декабря на Украине из-за похолодания дефицит электроэнергии будет значительным. Кроме того, существуют ещё ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий ракетных обстрелов. Однако, как сказал Кудрицкий, уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных электростанций, которые работают на контролируемой киевским режимом территории. Он рассчитывает, что в ближайшее время три атомные электростанции смогут выйти на полную мощность в сети. Глава «Укрэнерго» пообещал, что через один-два дня будет увеличен объём генерации электричества, который будет доступен всем потребителям.

Напомним, что после массированного удара 16 декабря российскими ракетами Киеву пока не удалось нормализовать работу украинской энергосистемы.