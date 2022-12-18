Донецк, 18 декабря, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Повреждения получил жилой многоквартирный дом от снаряда, выпущенного из ракетной системы залпового огня (РСЗО) киевскими боевиками по городу Донецку в ДНР. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Две квартиры в жилом многоквартирном доме на проспекте Ватутина в Ворошиловском районе Донецка были повреждены в результате очередного массированного обстрела города. Также уточняется, что прорвало систему водоснабжения, произошло подтопление квартир, расположенных на этаже рядом с повреждёнными и этажами ниже.

Среди жильцов дома пострадавших в результате попадания снаряда нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти одного из пациентов, пострадавших при обстреле больницы имени Калинина в Донецке киевскими боевиками.