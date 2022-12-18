Киев, 19 декабря, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл заседание так называемой «Ставки Верховного Главнокомандующего», сообщил 18 декабря политик в своём телеграм-канале.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Главком ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых неблагополучных для украинской армии его участках.

Члены ставки уделили особое внимание ситуации в Белоруссии. Была заслушана информация о численности и вооружении расположенных там российских войск. Командующие отметили готовность ВФУ «реагировать на развитие событий».

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главком ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов, глава внешней разведки Александр Литвиненко и командующие войсками оперативных направлений. К заседанию также присоединились главы МИД, МВД и СБУ.

Стоит отметить, что обсуждение ситуации в энергетике на столь расширенном заседании с участием самых высокопоставленных украинских силовиков свидетельствует о крайне тяжёлом положении в энергетической инфраструктуре страны, сложившемся в результате регулярных массированных российских ракетных ударов. Белорусское же направление вызывает у украинских генералов постоянный страх. Они неоднократно публично высказывали свои опасения по поводу совместного наступления российский и белорусских войск в украинский тыл.