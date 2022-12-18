Краснодар, 18 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 18 декабря в трехэтажном административном здании в Краснодаре и охватил 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Инцидент произошел на улице Индустриальная. Горение удалось локализовать. Из здания были эвакуированы 30 человек.

К борьбе с огнем привлечены 52 человека, 19 единиц техники. Их них 37 человек и 14 единиц техники были направлены МЧС России. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря во Владивостоке произошел пожар, на складе, длившийся примерно 14 часов.

Читайте также: Под Иркутском ликвидировано факельное горение на нефтегазовом месторождении