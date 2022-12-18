Донецк, 18 декабря, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Один из пациентов, получивший тяжёлые ранения при обстреле киевскими боевиками больницы имени Калинина в городе Донецке, скончался. Об этом 18 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Glavadnr.ru Денис Пушилин

Как уточнил Пушилин, скончался пациент, получивший черепно-мозговую и торакальную травмы при обстреле киевскими карателями корпуса №6 больницы имени Калинина.

Глава ДНР принёс соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в результате обстрела города Донецка киевскими боевиками из ракетных систем залпового огня (РСЗО) было повреждено здание больницы имени Калинина. Глава ДНР Пушилин сообщил о попадании снарядов в крышу в крышу и окно корпуса N6.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Пушилин сообщил об родном тяжелораненом и нескольких пострадавших в состоянии средней тяжести в результате обстрела здания больницы в городе Донецке киевскими боевиками.