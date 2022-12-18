Брюссель, 18 декабря, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Страна-председатель Совета ЕС Чехия призвала других членов Евросоюза снизить предложенный ранее уровень ценового потолка на газ до €188 за МВт. ч, 18 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В ноябре Еврокомиссия предлагала установить лимит цен на газ на уровне €275 за МВт. ч. В соответствии с инициативой Чехии механизм корректировки газового рынка начинает действовать, если в течение трех дней цены контрактов в рамках индекса крупнейшего газового хаба ЕС — TTF — превышают €188.

Отмечается, что показатель TTF должен быть на €35 выше средней цены за сжиженный природный газ (СПГ).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Bloomberg распространило информацию о том, что группа из 12 европейских стран создала коалицию, которая будет требовать от Брюсселя смягчения потолка цен на газ для борьбы с энергетическим кризисом.

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