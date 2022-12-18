Сеул, 18 декабря, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что парламентское противостояние между соперничающими партиями усугубляет серьёзную экономическую ситуацию в стране, сообщает 18 декабря информационное агентство Рёнхап.

Флаги Южной Кореи

Глава правительства назвал крайне прискорбным тот факт, что план государственного бюджета, предложенный администрацией президента Юн Сок Ёля, так и не был принят до 2 декабря, установленного законом в качестве крайнего срока.

Хан Дак Су отметил, что ведущие эксперты снизили на следующий год прогноз роста южнокорейской экономики. Премьер выразил надежду, что в сложившейся обстановке правящая и оппозиционные партии будут работать вместе, чтобы быстро принять законопроект о бюджете и помочь оживить национальную экономику, стабилизировав, тем самым, уровень жизни населения.

Напомним, что большинство мест в южнокорейском парламенте по итогам последних выборов принадлежит оппозиции.