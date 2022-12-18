Иркутск, 18 декабря, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Факельное горение было ликвидировано на Марковском нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Локализация пожара на на нефтегазовом месторождении заявлена в 02:24 (21:24 мск), аварийно-спасательным формированиям удалось ликвидировать факельное горение на площадке буферных установок.

В настоящий момент проводится тушение отдельных очагов. Уточняется, что угроза населению отсутствует.

Напомним, возгорание на Марковском нефтегазовом месторождении, которое находится в 2,5 км от населённого пункта Верхнемарково Усть-Кутского района, произошло вечером 18 декабря. Причина пожара устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате пожара на нефтегазовом месторождении в Иркутской области.