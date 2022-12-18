Сеул, 18 декабря, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Объединённый комитет начальников штабов южнокорейской армии расценивает запуск Северной Кореей двух баллистических ракет «актом серьёзной провокации», сообщает 18 декабря агентство Рёнхап.

Republic of Korea Air Force Самолёты ВВС Южной Кореи

Южнокорейские генералы осудили эти пуски, назвав их провокацией, подрывающей мир не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, так как они являются явным нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Объединённый комитет начальников штабов призвал Пхеньян немедленно прекратить дальнейшие испытания ракет. В Сеуле заявили, что южнокорейские вооруженные силы будут «поддерживать твердую готовность, основываясь на своих способностях реагировать подавляюще на любые провокации Северной Кореи».

В южнокорейской столице состоялось срочное заседание Совета национальной безопасности страны. СНБ осудил «продолжающиеся провокации режима Ким Чен Ына, который полностью игнорирует страдания своего народа».

Южнокорейские официальные лица также заявили, что «Северная Корея заплатит за свои действия», а Южная Корея, основываясь на своём прочном союзе с США, будет защищать свой народ, а также укреплять сотрудничество в области безопасности с США и Японией.

МИД Южной Кореи провёл телефонные консультации с дипломатическими ведомствами США и Японии. Все стороны подчеркнули важность жёсткого международного ответа, пообещав укреплять двустороннее и трехстороннее сотрудничество по этому вопросу. Южнокорейские и американские дипломаты договорились подготовиться к возможным дополнительным провокациям со стороны Северной Кореи, твёрдо сохраняя при этом «совместные позиции в вопросах обороны».

Напомним, что 18 декабря КНДР запустила две баллистические ракеты, пролетевшие около 500 километров и упавшие в Японском море.