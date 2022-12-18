Донецк, 18 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. При обстреле киевскими националистскими подразделениями города Донецка получили повреждения здания больницы имени Калинина. В результате попадания ракет были ранены несколько человек, сообщил 18 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести. Всех пациентов эвакуировали»,— написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что пострадавших среди медперсонала нет. По словам руководителя республики, при обстреле было зафиксировано несколько попаданий в здание больницы, в том числе в крышу и окно корпуса № 6.

Напомним, ранее об обстреле города из реактивных систем залпового огня доложил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что «поступила информация о возгорании корпуса № 2 больницы и эвакуации пациентов». Также он сообщил о множестве раненых, не уточнив их точного числа.