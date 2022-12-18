Исламабад, 18 декабря, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Группа боевиков-исламистов 18 декабря захватила контртеррористический центр в городе Банну на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителей местных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

По данным журналистов, злоумышленники захватили заложников, чтобы вести переговоры с официальными лицами. Захваченный центр окружили силовики.

«Неясно, атаковали ли террористы снаружи или они похитили боеприпасы у персонала внутри», — сказал представитель полиции Банну Мухаммад Насиб.

Чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что боевики пытались договориться, чтобы их выпустили в Афганистан. По предварительным данным, в центре 15 боевиков, которые захватили пятерых или шестерых сотрудников.