Усть-Кут, Иркутская область, 18 декабря, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре на нефтегазовом месторождении в Иркутской области увеличилось до пяти человек, пишет РЕН ТВ. Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщал об одном пострадавшем. Информацию об увеличении числа получивших травмы в официальных источниках пока не подтверждают.

24.mchs.gov.ru Пожарные

Известно также, что площадь пожара удалось снизить с тысячи до 400 кв. м. На месте возгорания работают 45 человек, задействовано 17 единиц техники. В готовности находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС, сообщили 18 декабря в ведомстве.

Напомним, пожар на одном из старейших нефтегазовых месторождений, которое находится в 2,5 км от населённого пункта Верхнемарково Усть-Кутского района, произошел вечером 18 декабря. Его причины пока не называются. Ему присвоен третий класс сложности.