Донецк, 18 декабря, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Городская больница имени Калинина в Донецке подверглась обстрелу подразделениями ВСУ вечером 18 декабря. По данным мэра города Алексея Кулемзина, киевские боевики выпустили десять ракет из РСЗО в направлении Ворошиловского и Калининского районов.

Иван Шилов ИА REGNUM РСЗО ВСУ

В здании больницы начался пожар, эвакуируют людей, имеются раненые.

«Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы им. Калинина. Есть информация о множестве раненых. Поступила информация о возгорании корпуса № 2 больницы и эвакуации пациентов», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Донецк в течение последних суток обстреливался неоднократно. По центру города рано утром 18 декабря киевские боевики стреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.