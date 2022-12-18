Доха, 18 декабря, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Финал чемпионата мира по футболу в Катаре закончился победой сборной Аргентины по итогам серии пенальти со счетом 4:2. Встреча проходила 18 декабря в Лусаиле на одноименном стадионе.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Последние два гола аргентинцы забили во время серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 3:3.

Напомним, финальный матч ЧМ-2022 прошёл очень напряжённо. Аргентина долгое время вела со счётом 2:0. Только на 68-й минуте французы ударили по воротам соперников. Франция сравняла счёт на 80-й минуте. В дополнительное время команды забили по одному голу.