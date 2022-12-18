Доха, 18 декабря, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Дополнительное время финального матча ЧМ-2022 закончилось со счётом 3:3. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноименном стадионе.

(сс) sdhansay Аргентинские фанаты

Команды будут выявлять чемпиона мира в результате серии пенальти.

Напомним, сборная Франции сравняла счёт за две минуты до окончания дополнительного времени матча. Все три гола в ворота Аргентины забил Килиан Мбаппе.

Напомним, в Катаре 18 декабря проходит финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. В нём за победу в мировом первенстве борются Франция и Аргентина.