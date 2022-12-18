Франция снова сравняла счет с Аргентиной
Сборная Франции забила третий гол Аргентине
Доха, 18 декабря, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота Аргентины, снова сравняв счёт между командами. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноименном стадионе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Французский фанат
Французский футболист довёл счёт до 3:3. Гол был забит менее, чем за две минуты до конца дополнительного времени.
Стоит отметить, что Мбаппе забил все три года на финальном матче.
Напомним, чемпионат мира по футболу завершается сегодня в Катаре. За победу в чемпионате борются Аргентина и Франция.