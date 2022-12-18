Доха, 18 декабря, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота Аргентины, снова сравняв счёт между командами. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноименном стадионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат

Французский футболист довёл счёт до 3:3. Гол был забит менее, чем за две минуты до конца дополнительного времени.

Стоит отметить, что Мбаппе забил все три года на финальном матче.

Напомним, чемпионат мира по футболу завершается сегодня в Катаре. За победу в чемпионате борются Аргентина и Франция.