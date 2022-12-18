Усть-Кут, Иркутская область, 18 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжают ликвидировать пожар, который случился 18 декабря на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе. По предварительным данным есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

Телеграм-канал губернатора Иркутской области Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении

По его данным, территория, на которой распространился огонь, охватывает около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий класс сложности.

«Произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен 3-й номер сложности. Предположительно, пострадал один человек», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Известно, что Марковское газоконденсатное месторождение входит в структуру Иркутской нефтяной компании. Его открыли 60 лет назад. Оно стало первым нефтегазовым месторождением в Восточной Сибири.