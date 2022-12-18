Доха, 18 декабря, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Футболист сборной Аргентины Лионель Месси забил третий гол в ворота Франции. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноименном стадионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты

Счёт стал 3:2 в пользу Аргентины. Гол был забит во время дополнительного тайма. До конца матча остаётся менее десяти минут.

Стоит отметить, что основное время мачта закончилось со счётом 2:2. Сначала вела сборная Аргентины, но Килиан Мбаппе из сборной Франции в течение трёх минут забил два гола соперникам.

Напомним, команды Аргентины и Франции сражаются за победу в чемпионате мира по футболу 2022 года.