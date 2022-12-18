Саратов, 18 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В результате аварии, произошедшей 18 декабря в Гагаринском районе Саратова с участием внедорожника, пострадали трое детей в возрасте от 13 до шести лет и женщина-водитель. Как сообщает городской отдел ГИБДД, автомобиль съехал с трассы в кювет и врезался в дерево.

Александр Погожев ИА REGNUM ДПС

«По предварительным данным, водитель-женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем SsangYong, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде дерева. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних пассажиров 2009, 2011 и 2014 годов рождения доставлены в больницу», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.

Прокуратура региона сообщает о проведении проверки по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточняет, что двое мальчиков 8 и 11 лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 13-летнего мальчика после осмотра врачей отпустили, также от госпитализации отказалась 36-летняя женщина, получившая ушиб.